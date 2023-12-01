Intip Sumber Kekayaan Tiko Aryawardhana, Calon Suami Bunga Citra Lestari

JAKARTA – Baru-baru ini dunia entertainment digegerkan dengan rencana pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dengan Tiko Aryawardhana. Tiko yang diketahui sebagai seorang duda ini mencuri perhatian netizen.

Dikutip dari laman Linkedlnnya, Tiko Aryawardhana merupakan seorang bankir dari salah satu bank yang berpusat di Inggris.

Tiko bekerja di posisi ahli pemasaran dan penjualan produk di bagian Wealth Management.

Selain menjadi bankir, Tiko ternyata juga seorang businessman.

Bisnis yang dikembangkan oleh Tiko bergerak di bidang musik. Tidak seperti BCL yang seorang artis, informasi pribadi Tiko tidak banyak beredar dan diketahui.

Dari informasi yang ditemukan di LinkedIn Tiko, dia dan BCL ternyata berasal dari satu Universitas.