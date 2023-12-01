5 Fakta Menarik 10 Kota Termahal di Dunia 2023

5 Fakta Menarik Kota Termahal di Dunia 2023 (Foto: New York-Wallpapers)

JAKARTA - Kota-kota termahal di dunia 2023 menarik untuk diketahui. Kota-kota ini memiliki biaya hidup yang tinggi karena mahalnya harga-harga seperti pangan hingga kendaraan.

Kota-kota termahal di dunia 2023 merupakan laporan survei yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU).

1. Singapura Kota Termahal di Dunia

1. Singapura Kota Termahal di Dunia

EIU menobatkan Singapura sebagai kota termahal untuk ditinggali. Singapura berbagi posisi dengan Zurich di peringkat pertama sebagai kota termahal untuk ditinggali karena biaya hidup yang tinggi.

Ini adalah kesembilan kalinya dalam 11 tahun Singapura menduduki peringkat teratas, sementara Zurich melonjak dari peringkat keenam tahun lalu.

2. Alasan Singapura Jadi Kota Termahal di Dunia

EIU mengatakan Singapura menempati posisi teratas karena tingginya harga bahan makanan, alkohol, pakaian, dan kepemilikan kendaraan pribadi.

Sementara, penguatan mata uang dan harga barang-barang rumah tangga serta aktivitas rekreasi yang tinggi mendorong kenaikan Zurich bersanding sebagai kota dengan biaya hidup termahal di dunia.

Analis senior EIU Syetarn Hansakul mengatakan, mirip dengan Hong Kong yang berada di peringkat kelima, Singapura adalah negara kota kecil yang memiliki pusat keuangan yang sukses, kata

“Jadi wajar jika Anda memiliki ruang terbatas dengan banyak profesional bergaji tinggi, ada tingkat permintaan tertentu yang menarik inflasi yang bersaing untuk mendapatkan perumahan dan sumber daya lainnya,” kata Hansakul.