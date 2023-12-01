5 Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit

JAKARTA – Uang koin jadul seperti pecahan RP1.000 bergambar kelapa sawit bisa dijual.

Seperti yang diketahui, uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini sudah dibilang cukup langka.

BACA JUGA:

Hingga saat ini, uang koin bergambar kelapa sawit tersebut masih berlaku.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang ini pada 8 Maret 1993 dengan aturan emisi 2010. Bahan dari uang koin ini ada dua jenis yakni lingkar luar berbahan Cupro Nikel dan lingkar dalam berbahan Aluminium Bronze. Berikut 5 caranya:

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

BACA JUGA:

2. Jual ke pedagang uang kuno