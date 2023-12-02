KUPANG - Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo menikmati pagi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyapa warga di acara Car Free Day, Sabtu (2/12/2023). Dalam kesempatan tersebut Ganjar menyempatkan diri untuk blusukan ke Pasar Inpres Naikoten I.
Ganjar menemui dan berbincang langsung dengan para pedagang terkait harga kebutuhan pokok seperti gula hingga beras. Mayoritas pedagang mengeluhkan adanya kenaikan harga bahan pokok.
Hasni, seorang pedagang Pasar Inpres Naikoten mengatakan bahwa kehadiran Ganjar membuatnya kaget sekaligus senang. Karena, ia dapat langsung menyampaikan aspirasi pedagang kecil.
"Iya, harga-harga banyak yang naik. Tadi kami sampaikan ke Pak Ganjar," katanya.
Dengan bertemu calon presiden, ia berharap nantinya ada kebijakan yang menjadikan harga bahan pokok stabil.
"Harapannya harga murah dan stabil," lanjutnya.