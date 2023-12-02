Advertisement
SMART MONEY

Cara Gadai HP di Pegadaian dan Syaratnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:01 WIB
Cara Gadai HP di Pegadaian dan Syaratnya
Cara gadai HP di Pegadaian dan syaratnya (Foto: Tech Republic)
JAKARTA - Cara gadai HP di Pegadaian dan syaratnya. Selain pinjaman online (pinjol), menggadaikan barang berharga menjadi salah satu jalan pintas bagi orang-orang yang tengah membutuhkan dana secara cepat.

Barang yang digadaikan umumnya adalah perhiasan emas, emas batangan, motor, mobil, sertifikat tanah, dan lain-lain. Namun, saat ini beberapa barang elektronik seperti laptop hingga HP juga bisa menjadi barang yang digadaikan.

Lantas, bagaimana cara gadai HP di Pegadaian dan syaratnya? Berikut informasi yang dilansir dari laman sahabat.pegadaian, Sabtu (2/12/2023).

- Syarat Gadai HP di Pegadaian

Bagi Anda yang berniat menggadaikan HP di Pegadaian, berikut beberapa syarat yang wajib Anda penuhi:

  • Membawa kartu identitas diri berupa KTP atau Passport.
  • Membawa HP yang akan digadaikan. Pastikan HP dalam kondisi yang baik, utuh, dan tidak ada kerusakan apapun. Akan lebih baik jika usia HP belum terlalu lama dengan maksimum masa produksi satu tahun.
  • Membawa kelengkapan HP berupa charger dan kardus.

