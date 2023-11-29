Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pegadaian Bisa Dicicil Tiap Bulan?

Winda Rahmadita , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:01 WIB
Apakah Pegadaian Bisa Dicicil Tiap Bulan?
Apakah pegadaian bisa dicicil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pegadaian bisa dicicil setiap bulan? Pertanyaan ini kerap kali muncul di kalangan masyarakat luas.

Pegadaian menjadi salah satu lembaga finansial yang menjadi andalan dan mendapatkan kepercayaan banyak orang sebagai layanan yang memberikan pinjaman keuangan yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kemudahan yang menjadi kunci utama di era modern ini, beberapa orang mungkin penasaran terkait kemudahan proses pembayaran cicilan di Pegadaian, apakah proses pelunasan di Pegadaian bisa dicicil tiap bulannya? Jawabannya akan diulas dalam artikel berikut.

Bisa Cicil Setiap Bulan di Pegadaian

Pegadaian memiliki beberapa sistem pembayaran untuk menebus cicilan para nasabahnya, termasuk bagi nasabah yang ingin mencicil tiap bulan, yang dinamakan cicilan tetap per bulan.

Cicilan tetap per bulan berarti bahwa setiap nasabah wajib membayar jumlah cicilan sesuai dengan nominal yang sebelumnya telah disetujui di awal perjanjian. Berikut adalah beberapa produk dari cicilan tetap per bulan di Pegadaian:

  • KRASIDA

KRASIDA adalah sistem gadai yang menawarkan pembayaran angsuran bulanan untuk keperluan produktif serta konsumtif dengan emas perhiasan dan emas batangan sebagai jaminan yang diperlukan.

Layanan ini memberikan pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta dengan durasi pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu tenor 6, 12, 18, 24, an 36 bulan dan pelanggan bisa mendapatkan diskon sewa modal untuk pelunasan dipercepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/320/3103122/emas-IFby_large.jpg
Erick Thohir Tunjuk Pegadaian Jadi Bank Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041627/pengadaian-raup-laba-rp2-90-triliun-di-semester-i-2024-7v5O805WRD.jpg
Pegadaian Raup Laba Rp2,90 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006217/pegadaian-luncurkan-pembiayaan-haji-plus-masa-tunggu-5-7-tahun-N1wgIZbPIA.jpg
Pegadaian Luncurkan Pembiayaan Haji Plus, Masa Tunggu 5-7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/320/3005725/pegadaian-targetkan-laba-rp5-5-triliun-pada-2024-h5zbgCL10z.jpg
Pegadaian Targetkan Laba Rp5,5 Triliun pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000318/panduan-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-lengkap-dengan-syarat-dan-harganya-AoCnV6iCBr.jpg
Panduan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Lengkap dengan Syarat dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/622/2999628/cara-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-beserta-syarat-dan-harganya-pmz0UmCIIv.jpg
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian Beserta Syarat dan Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement