Apakah Pegadaian Bisa Dicicil Tiap Bulan?

JAKARTA - Apakah pegadaian bisa dicicil setiap bulan? Pertanyaan ini kerap kali muncul di kalangan masyarakat luas.

Pegadaian menjadi salah satu lembaga finansial yang menjadi andalan dan mendapatkan kepercayaan banyak orang sebagai layanan yang memberikan pinjaman keuangan yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kemudahan yang menjadi kunci utama di era modern ini, beberapa orang mungkin penasaran terkait kemudahan proses pembayaran cicilan di Pegadaian, apakah proses pelunasan di Pegadaian bisa dicicil tiap bulannya? Jawabannya akan diulas dalam artikel berikut.

Bisa Cicil Setiap Bulan di Pegadaian

Pegadaian memiliki beberapa sistem pembayaran untuk menebus cicilan para nasabahnya, termasuk bagi nasabah yang ingin mencicil tiap bulan, yang dinamakan cicilan tetap per bulan.

Cicilan tetap per bulan berarti bahwa setiap nasabah wajib membayar jumlah cicilan sesuai dengan nominal yang sebelumnya telah disetujui di awal perjanjian. Berikut adalah beberapa produk dari cicilan tetap per bulan di Pegadaian:

KRASIDA

KRASIDA adalah sistem gadai yang menawarkan pembayaran angsuran bulanan untuk keperluan produktif serta konsumtif dengan emas perhiasan dan emas batangan sebagai jaminan yang diperlukan.

Layanan ini memberikan pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta dengan durasi pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu tenor 6, 12, 18, 24, an 36 bulan dan pelanggan bisa mendapatkan diskon sewa modal untuk pelunasan dipercepat.