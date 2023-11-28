Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Jenis Barang yang Tidak Dapat Digadaikan di Pegadaian

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:04 WIB
4 Jenis Barang yang Tidak Dapat Digadaikan di Pegadaian
Barang yang tidak bisa digadaikan di pegadaian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 4 Jenis barang yang tidak dapat digadaikan di pegadaian. Saat ini, perusahaan gadai memberikan solusi alternatif terutama bagi mereka yang memerlukan dana tanpa harus mengorbankan harta pribadi.

Menggadaikan barang untuk mendapatkan sejumlah uang tunai guna keperluan tertentu menjadi pilihan umum di kalangan masyarakat kita, karena dengan menyertakan barang berharga sebagai jaminan, kita dapat memperoleh pinjaman uang tunai dengan cepat dan prosesnya relatif mudah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua barang, bahkan yang terlihat memiliki nilai tinggi, dapat digadaikan atau dijadikan jaminan untuk pinjaman uang yang diajukan.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah jenis barang yang tidak dapat digadaikan di Pegadaian, Selasa, (28/11/2023).

1. Batu Akik

batu akik tidak menjadi barang gadai yang bisa kamu jaminkan di Pegadaian. Ini disebabkan karena batu akik tidak memiliki nilai tukar yang pasti dan tidak memiliki standar baku.

Meski tampak mahal, batu akik tidak bisa disebut barang berharga. Tidak adanya standar analisis risiko membuat benda ini tidak memiliki nilai yang jauh lebih tinggi ketika dijual kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/320/3103122/emas-IFby_large.jpg
Erick Thohir Tunjuk Pegadaian Jadi Bank Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041627/pengadaian-raup-laba-rp2-90-triliun-di-semester-i-2024-7v5O805WRD.jpg
Pegadaian Raup Laba Rp2,90 Triliun di Semester I-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006217/pegadaian-luncurkan-pembiayaan-haji-plus-masa-tunggu-5-7-tahun-N1wgIZbPIA.jpg
Pegadaian Luncurkan Pembiayaan Haji Plus, Masa Tunggu 5-7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/320/3005725/pegadaian-targetkan-laba-rp5-5-triliun-pada-2024-h5zbgCL10z.jpg
Pegadaian Targetkan Laba Rp5,5 Triliun pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/320/3000318/panduan-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-lengkap-dengan-syarat-dan-harganya-AoCnV6iCBr.jpg
Panduan Gadai BPKB Motor di Pegadaian Lengkap dengan Syarat dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/622/2999628/cara-gadai-bpkb-motor-di-pegadaian-beserta-syarat-dan-harganya-pmz0UmCIIv.jpg
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian Beserta Syarat dan Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement