3 Fakta Sri Mulyani Siapkan Rp40,6 Triliun untuk IKN Nusantara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggebrak dunia ekonomi dengan mengalokasikan dana mencapai Rp40,6 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024. Keputusan tersebut menandai komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien.

Sementara itu, minat investor asing, khususnya dari perusahaan teknologi Rusia, semakin menguat, membawa angin segar bagi perkembangan proyek strategis ini.

Okezone, Minggu (3/12/2023), memberikan fakta mengenai dana investor IKN hingga minat investor Rusia, sebagai berikut:

1. Sri Mulyani Kucurkan Dana Rp40,6 Triliun

Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp40,6 triliun tersebut menjadi perwujudan dari komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan IKN sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, belanja infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp423 triliun, terutama untuk sektor-sektor prioritas nasional seperti ICT, energi, pangan, dan konektivitas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, melaporkan bahwa dari total anggaran pembangunan infrastruktur dasar IKN sebesar Rp29,3 triliun tahun ini, sekitar Rp13 triliun sudah cair hingga Oktober 2023. Porsi dana sebesar Rp26,3 triliun ditujukan untuk infrastruktur, sementara Rp3 triliun untuk keperluan non-infrastruktur.

2. Perusahaan Teknologi Rusia Minati Investasi di IKN

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat kunjungan dari lima perusahaan teknologi Rusia, menyatakan ketertarikan mereka terhadap investasi di IKN. Sektor yang menjadi fokus kerjasama bersama Rusia adalah perwujudan konsep smart city, terutama dalam pengembangan teknologi transportasi dan tata kota.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono, memaparkan kepada calon investor Rusia bahwa berinvestasi di IKN memberikan keunggulan, termasuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun dan sejumlah insentif lainnya.