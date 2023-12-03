IKN Dapat Jadi Kota Nol Emisi Karbon pada 2045

Kepala Otorita sebut IKN Nusantara jadi kota nol emisi karbon pada 2045. (Foto: Antara)

DUBAI - Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut dapat menjadi kota dengan nol emisi karbon atau bahkan negatif emisi pada tahun 2045, salah satunya dengan upaya restorasi hutan di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai meluncurkan dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC), peta jalan mendorong kontribusi kota Nusantara untuk mencapai target iklim nasional, yang diluncurkan di sela Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-28 Konvensi Kerangka PBB Untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu.

"Dengan berbagai aksi ini, Nusantara tidak hanya bertekad untuk mencapai net zero emission pada 2045 tapi juga memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kota dengan negatif karbon," kata Kepala OIKN Bambang usai peluncuran dokumen di Paviliun ADB COP28 dikutip Antara, Minggu (3/12/2023).

Mencakup aksi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan, agrikultur, energi, pengelolaan sampah serta industri, Nusantara ditargetkan mencapai pengurangan emisi -1,1 juta ton karbon dioksida (MtCO2) pada 2045. Terdapat target yang lebih ambisius yaitu mencapai -1,6 MtCO2.

Indonesia sendiri secara nasional memiliki target pengurangan emisi yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu penurunan 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan dari komunitas internasional sampai dengan 2030.