HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Perbedaan Work Hard dan Work Smart

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:04 WIB
Ini Perbedaan <i>Work Hard</i> dan <i>Work Smart</i>
Perbedaan Work Hard dan Work Smart. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perbedaan work hard dan work smart. Work Hard memiliki mental yang kuat dan gigih dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak jarang kegigihan membuat seseorang lupa waktu sehingga bekerja melewati batas normal.

Work Smart adalah bekerja dengan cerdas, yang tentunya membuat sistem kerja secara teratur.

 BACA JUGA:

Sehingga hasil yang didapat lebih memuaskan.

Tidak lupa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, memaksimalkan kinerja, dan tentunya menghemat biaya waktu.

 BACA JUGA:

High income skill adalah skill yang bisa menghasilkan income tinggi per hari dan per bulan.

Work hard jaman sekarang harus beriringan dengan work smart.

Dikutip dari akun resmi Instagram @prakerja.go.id, berikut perbedaan work hard dan work smart:

1 2
Telusuri berita finance lainnya
