Simak Pilihan-Pilihan Saham Terbaik untuk Perdagangan Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan pelemahan ke level 7.050 pada perdagangan. Oleh karena itu, ada yang perlu dicermati pada pilihan saham hari ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya merekomendasikan sejumlah saham untuk dicermati investor yaitu, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Blue Bird Tbk (BIRD).

"PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Bank CIMB Niaga (BNGA)," tulisnya, Senin (4/12/2023).

Adapun, kata Valdy, level resisten berada di angka 7.050 dan support di angka 6.950.

“Kondisi ini didukung dari Stochastic RSI yang sudah berada di overbought area, serta penyempitan positive slope pada MACD,” katanya.

Sementara itu, ntuk perdagangan hari ini, Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.640-Rp1.670, dengan target harga terdekat di Rp1.780. ANTM berada dalam fase awal wave C menurut skenario bullish dan akan menguji resisten terdekat di level Rp1.780.

"ANTM akan membuka jalan menuju Rp1.850 apabila menembus ke atas Rp1.780," imbuh Ivan.

Kemudian, dia juga merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di rentang harga Rp8.700-Rp8.750 dengan target harga terdekat di Rp9.250. BBCA masih dalam konsolidasi jangka pendek dan diperkirakan akan melanjutkan pembentukan wave [iii] apabila menembus ke atas Rp9.250.

Pada saham perbankan lainnya, Ivan menyarankan hold atau trading buy untuk saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp5.050-Rp5.100 dengan target harga terdekat di Rp5.300. BBNI akan mengonfirmasi pembentukan wave [iii] apabila menembus ke atas Rp5.425 dan diperkirakan akan menguat ke Rp5.800 sebagai target terdekat wave [iii].