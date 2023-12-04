Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: Waspadai Koreksi IHSG Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |08:20 WIB
Riset MNC Sekuritas: Waspadai Koreksi IHSG Hari Ini
Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini bergerak pada support 6.893, 7.011 dan resistance 7.100, 7.128.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,3% ke 7.059 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan apabila IHSG masih mampu bertahan di atas level 7.000, sehingga penguatannya akan relatif terbatas untuk menguji area 7.120.

"Tetap waspadai akan koreksi dari IHSG yang akan membentuk wave (ii) dari wave (iii) ke rentang area 6.929-6.997 sebagai area koreksi terdekatnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (4/12/2023).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BFIN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,095-1,140

Target Price: 1,215, 1,320

Stoploss: below 1,065

HMSP - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 900-940

Target Price: 1,005, 1,070

Stoploss: below 880

