IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,48% ke 7.093

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 33,69 poin atau 0,48% ke level 7.093,60 dan sempat menembus level tertingginya di 7.149.

Pada penutupan perdagangan, Senin (4/12/2023), terdapat 257 saham menguat, 297 saham melemah dan 214 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,9 triliun dari 34,1 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,05% ke 940,144, indeks JII turun 1% ke 524,455, indeks IDX30 menguat 0,03% ke 487,586 dan indeks MNC36 menguat 0,61% ke 358,096.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,66%, barang baku 0,97%, industri 0,4%, kesehatan 0,34%, keuangan 0,48%, properti 0,33%, teknologi 1,29%, infrastruktur 0,19%, transportasi stagnan. Sedangkan sisanya melemah yaitu sektor non siklikal 0,28% dan siklikal 0,13%.

BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) naik 24,72% ke Rp1.110, PT Mitra Pack Tbk (PTMP) naik 17,65% ke Rp160 dan saham PT Pulau Subur Tbk (PTPS) naik 15,75% ke Rp169.