Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Dubai, Sri Mulyani Pamer Potensi Besar RI Jadi Penyedia Kredit Karbon

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:48 WIB
Di Dubai, Sri Mulyani Pamer Potensi Besar RI Jadi Penyedia Kredit Karbon
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas potensi besar RI jadi penyedia karbon. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

 

DUBAI - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melakukan pembicaraan mengenai Voluntary Carbon Market (VCM). Hal itu dilakukan Sri saat menghadiri undangan untuk memberikan pandangan serta dukungan mengenai pentingnya peran VCM dalam keuangan iklim serta mencapai transisi net-zero.

"Sejak 2016 hingga 2020, kontribusi Indonesia pada VCM Asia mencapai 15% (31,7MTon CO2e), dengan estimasi nilai transaksi offset karbon sebesar USD163 juta didominasi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam —dengan mekanisme offset mencapai 1,3 gigaton CO2e senilai USD190 miliar," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Dubai, Selasa (5/12/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu dari sisi kredit karbon berbasis teknologi yang mulai diperdagangkan pada Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) per 25 Oktober 2023, tercatat sebanyak 464,843 ton CO2e diperdagangkan dengan nilai Rp69.900/unit karbon (USD4,43/ton CO2e) dengan total nilai mencapai USD1.85 juta. Ini menunjukkan potensi ke depan yang masih luar biasa besar.

"@kemenkeuri sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan pasar karbon, tak hanya menjadi katalisator dalam pengembangan pasar karbon yang efektif dan efisien, Kemenkeu juga mendorong investasi rendah karbon dan percepatan transisi menuju masa depan yang lebih sustainable," tambah Sri.

 BACA JUGA:

Selain itu, Kemenkeu juga terus berupaya meningkatkan mobilisasi dari pasar internasional melalui kebijakan perdagangan karbon lintas batas bersama kementerian lain khususnya Kementerian KLHK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement