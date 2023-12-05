Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor oleh Indonesia

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:06 WIB
Daftar Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor oleh Indonesia
Daftar barang israel yang diimpor Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Daftar barang Israel yang paling banyak diimpor oleh Indonesia. Meskipun di tengah konflik hubungan Israel dan Palestina, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor Indonesia dari Israel masih terus berlangsung.

Nilai impor tersebut bahkan mengalami peningkatan pada bulan Oktober, saat konflik di Gaza mencapai puncaknya.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, meskipun terdapat sorotan tajam terkait serangan Israel ke Palestina, porsi ekspor-impor antara Indonesia dan Israel relatif kecil. Hingga Oktober, porsi ekspor Indonesia ke Israel hanya mencapai 0,07%, sementara kontribusi impor Israel ke Indonesia sebesar 0,011%.

"Penting untuk dicatat bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional Indonesia," ungkap Pudji pada Kamis (16/11/2023).

Data BPS menunjukkan bahwa total nilai impor Indonesia dari Israel selama Januari hingga Oktober 2023 mencapai USD16.925.950 atau setara dengan Rp262,4 Miliar (kurs Rp15.495 per USD).

Beberapa komoditas yang paling banyak diimpor antara lain mesin dan pesawat mekanik, perkakas, perangkat potong, serta mesin dan peralatan listrik.

Berikut adalah rincian impor dari Israel ke Indonesia selama Januari-Oktober 2023:

1. Mesin dan pesawat mekanik: USD5.029.183

2. Perkakas, perangkat potong: USD3.864.886

3. Mesin dan peralatan listrik: USD3.036.521

4. Perangkat optik: USD1.447.950

5. Bahan kimia anorganik: USD904.215

6. Bahan kimia organik: USD870.953

7. Sari bahan samak dan celup:USD 336.741

8. Kain ditenun berlapis: USD296.715

9. Serat stafel buatan: USD253.720

10. Plastik dan barang dari plastik: USD211.806

11. Lainnya: USD673.260

Total: USD16.925.950 atau Rp262,3 miliar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement