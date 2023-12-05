Mau Mudik Gratis saat Libur Natal? Berikut Cara Daftarnya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis untuk masyarakat dalam rangka libur hari Raya Natal dan Tahun Baru. Mudik gratis ini difasilitasi sejumlah armada sebanyak 90 unit bus dan 4 unit truk untuk masyarakat Indonesia.

"Pengen mudik Natal dan Tahun Baru tapi bingung mau naik apa? Jangan gundah jangan risau! Mudik Gratis Kemenhub hadir nih untuk #MitraDarat yang pengen mudik saat masa liburan Natal dan Tahun Baru 🥳," tulis Instagram @ditjen_hubdat, Selasa (5/12/2023).

Kemenhub juga memfasilitasi mudik gratis Nataru bagi pengguna sepeda motor sebagai antisipasi melonjaknya perjalanan masyarakat saat liburan Natal.

Di mana pendaftaran dan registrasi ulang dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat mulai 5-20 Desember 2023 pukul 12.00 WIB.

Adapun versi aplikasi mitra darat yang bisa digunakan untuk pesan tiket yaitu IOS 2.3.1 dan Android 1.1.8 kemudian jangan lupa untuk memastikan aplikasi terupdate.

"Kemudian, masyarakat yang telah melakukan pendaftaran online agar melakukan verifikasi di kantor pusat Kemenhub dan GOR Bulungan Blok M untuk wilayah Jakarta, serta Terminal Pondok Cabe untuk wilayah Tangerang Selatan," tutur Direktur Angkutan Jalan Suharto.

Dia mengungkapkan, hasil survei tersebut diperoleh angka bahwa 35,57% atau 39,97 juta pergerakan masyarakat akan menggunakan mobil dan 17,92% atau 20,14 juta mengendarai sepeda motor.