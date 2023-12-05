Bahas Perubahan Iklim di Dubai, Sri Mulyani: Kecintaan Kami Akan Bumi yang Kita Tinggali

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas perubahan iklim di Dubai. (Foto: Instagram)

JAKARTA – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menghadiri Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas adalah climate change atau perubahan iklim.

Kali ini Sri bersama dengan Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri dari Belanda, Sigrid Kaag menjadi Co-Chair dari Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA).

Terdapat beberapa Menteri Keuangan dari berbagai daerah seperti Jerman, Denmark, Switzerland, Mesir, Gana juga Uruguay yang turut membicarakan mengenai climate action dengan lebih intimate.

Diharapkan hal ini dapat memberi dampak yang lebih efektif dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran mengenai topik-topik lain yang penting dalam isu climate change.

Dia juga menceritakan pengalaman Indonesia di panel discussion mengenai navigasi dan pengelolaan transisi.