Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Perubahan Iklim di Dubai, Sri Mulyani: Kecintaan Kami Akan Bumi yang Kita Tinggali

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:34 WIB
Bahas Perubahan Iklim di Dubai, Sri Mulyani: Kecintaan Kami Akan Bumi yang Kita Tinggali
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas perubahan iklim di Dubai. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menghadiri Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Salah satu isu yang dibahas adalah climate change atau perubahan iklim.

Kali ini Sri bersama dengan Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri dari Belanda, Sigrid Kaag menjadi Co-Chair dari Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA).

 BACA JUGA:

Terdapat beberapa Menteri Keuangan dari berbagai daerah seperti Jerman, Denmark, Switzerland, Mesir, Gana juga Uruguay yang turut membicarakan mengenai climate action dengan lebih intimate.

Diharapkan hal ini dapat memberi dampak yang lebih efektif dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran mengenai topik-topik lain yang penting dalam isu climate change.

 BACA JUGA:

Dia juga menceritakan pengalaman Indonesia di panel discussion mengenai navigasi dan pengelolaan transisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement