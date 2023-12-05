Belanja Produk dalam Negeri Rp13,2 Triliun, Ini Pesan Menhub

JAKARTA – Realisasi belanja produk dalam negeri Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam mendukung tumbuhnya industri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

“Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Begitu pun belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Menhub menjelaskan, jajarannya akan terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi.

“Saat situasi pandemi Covid-19, sektor UMKM lah yang menunjukkan kekuatannya menjadi pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaannya semakin meningkat, maka akan berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

Dia menuturkan, akan terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintahdan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu melalui penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur, serta meningkatkan akuntabilitas.