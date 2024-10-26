Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Menteri Perhubungan RI dari 1945-2024

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |22:06 WIB
Daftar Lengkap Menteri Perhubungan RI dari 1945-2024
Daftar Lengkap Menteri Perhubungan. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA - Dudy Purwagandhi menjadi Menteri Perhubungan terbaru periode 2024-2029. Dirinya dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menangani semuan masalah transportasi di dalam negeri.

Menteri Perhubunungan tentu memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Bahkan keberadaannya sudah ada sejak 1945.

Dari era pasca-kemerdekaan hingga 2024, berbagai tokoh penting telah memimpin kementerian ini dengan visi dan kebijakan yang beragam.

Setiap menteri berkontribusi dalam pembangunan sektor darat, laut, hingga udara yang menghubungkan seluruh nusantara. Berikut ini daftar lengkap Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang menggambarkan evolusi transportasi Indonesia, yang telah dirangkum Okezone dari lama Instagram Kementrian Perhubungan, Sabtu (26/10/2024):

1. Abikusno Tjokrosujoso (Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum)

Kabinet Presidentil (19-08 -1945 s.d 14-11-1945)

2. Ir. Abdul Karim (Menteri Perhubungan)

Kabinet Syahrir I (14-11-1945 s.d 12-3-1946)

Kabinet Syahrir II (12-3-1946 s.d 2-10-1946)

3. Mr. Indra Tjaja (Menteri Perhubungan dan mewakili Menteri Kemakmuran)

Kabinet Darurat (19-12-1948 s.d 13-07-1949)

4. Ir. Kasimo (Menteri Perhubungan dan Menteri Persediaan Makanan Rakyat)

Kabinet Sutanto (20-12-1949 s.d 21-01-150)

5. Mr. Sitompul (Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum)

Kabinet Halim (21-01-1950 s.d 06-09-1950)

6. Ir. Juanda (Menteri Perhubungan)

Kabinet Syahrir III (02-10-1946 s.d 27-06-1947)

Kabinet Amir Syarifuddin I (03-07-1947 s.d 11-11-1947)

Kabinet Amir Syarifuddin II (11-11-1947 s.d 29-01-1948)

Kabinet Hatta I (29-01-1948 s.d 04-08-1948)

Kabinet Natsir (06-09-1950 s.d 27.04.1951)

7. Mr. F. Laoh (Menteri Perhubungan)

Kabinet Hatta I (04-08-1949)

Kabinet RIS (20-12-1949 s.d 06-09-1950)

Kabinet Burhanuddin Harahap (12-02-1955 s.d 12-03-1950)

8. H. Suchyar Tedjosukmana (Menteri Perhubungan)

Kabinet Ali II (24-03-1955 s.d 08-04-1957)

9. Mr. Sukardan (Menteri Perhubungan)

Kabinet Karya (09-04-1957 s.d 21-07-1957)

10. Ir. Abdul Mutalib Danuningrat (Menteri Muda Perhubungan Laut)

Kabinet Kerja (01-10-1959 s.d 18-02-1960)

11. Letjen. (AD) Jatikusumo (Menteri Perhubungan Darat, Telegraf, Telepon, G PTT & Pariwisata)

Kabinet Kerja I (10-07-1959 s.d 18-02-1960)

Kabinet Kerja II (18-02-1960 s.d 06-03-1962)

12. Kolonel Udara R. Iskandar (Menteri Muda Perhubungan Udara)

Kabinet kerja I (10-07-1959 s.d 18-02-1960)

Kabinet Kerja II (18-02-1960) s.d 06-03-1962)

Kabinet Kerja III (06-03-1962 s.d 13-11-1963)

Kabinet Kerja IV (13-11-1963 s.d 27-08-1964)

13. Brigjen (KKO) Ali Sadikin (Menteri Muda Perhubungan Laut)

Kabinet kerja IV (13-11-1963 s.d 27-08-1964)

Kabinet Dwikora (27-08-1964 s.d 21-02-1966)

14. Letjen. (AD) Hidayat (Menteri Perhubungan Darat, Ponsel dan Pariwisata)

Kabinet Kerja IV (13-11-1963 s.d 27-08-1964)

Kabinet Dwikora (27-08-1964 s.d 21-02-1966)

Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (21-02-1966 s.d 27-03-1966)

15. Laksamana Udara Surya Darma (Menteri Pos dan telekomunikasi)

Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (21-02-1966 s.d 27-03-1966)

16. Partono (Menteri Perhubungan Udara)

Kabinet Dwikora (27-08-1964 s.d 21-02-1966)

Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan (21-02-1966 s.d 27-03-1966)

17. Laksamana Laut Djatidjan (Menteri Perhubungan)

Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi (28-03-1966 s.d 25-07-1966)

18. Komodor Udara Sutopo (Menteri Perhubungan)

Kabinet Ampera (25-07-1966 s.d 17-10-1967)

19. Drs. Frans Seda (Menteri Perhubungan)

Kabinet Pembangunan I (06-06-1968 s.d 28-03-1973)

