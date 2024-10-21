Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Suntana, Eks Intel Polri yang Jadi Wamenhub di Kabinet Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |18:51 WIB
Profil Suntana, Eks Intel Polri yang Jadi Wamenhub di Kabinet Prabowo
Pelantikan Kabinet Merah (Foto: Seskab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri yang tergabung dalam Merah Putih Periode 2024-2029. Terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat Menteri, serta 55 orang wakil menteri.

Suntana menjadi salah satu sosok yang ditunjuk Prabowo melalui hak prerogatif Presiden untuk mengisi kursi Wakil Menteri Perhubungan, mendampingi Dudy Purwagandhi sebagai Menteri.

MNC Portal telah merangkum dari berbagai sumber untuk mengetahui sosok Sutana. Diketahui, sutana merupakan lulus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Kariernya di Kepolisian berjalan mulus, hingga diakhir masa pensiun, Suntana berpangkat Komisaris Jendral alias Bintang 3.

Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 2 Juni 1966 itu sudah sempat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai Provinsi. Dimulai sebagai Wakil Kapolda Metero Jaya pada tahun 2016-2017 menggantikan Nandang Jumantara.

Setelah dari situ Sutana menjabat sebagai Kapolda Lampung. Hanya singkat, Sutana mulai menjabat pada 5 Januari 2018 dan selesai pada 13 Agustus 2018.

Halaman:
1 2
