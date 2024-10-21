Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Lagi Jadi Menteri, Suharso Kembali ke Dunia Bisnis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |18:33 WIB
Tak Lagi Jadi Menteri, Suharso Kembali ke Dunia Bisnis
Suharso Monoarfa akan kembali menjadi pebisnis (Foto: Okezone)
JAKARTA Suharso Monoarfa resmi menyerahkan jabatan sebagai Menteri PPN/Bappenas kepada Rachmat Pambudy. Usai pensiun, Suharso mengumumkan rencananya untuk kembali terjun ke dunia bisnis.

Setelah beberapa tahun fokus melayani negara, Suharso kini siap melanjutkan perjalanan profesionalnya sebagai pengusaha. Suharso mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk kembali aktif dalam sektor bisnis yang sempat ia geluti sebelum menjadi menteri.

"Setelah sekian lama berfokus pada tugas negara, saya sekarang siap kembali ke dunia bisnis yang sudah saya kenal," ujar Suharso, Senin (21/10/2024).

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Suharso dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai sektor, terutama konstruksi dan properti. Pengalaman bertahun-tahun di sektor ini membuatnya memiliki wawasan mendalam mengenai dinamika bisnis di Indonesia. Kini, setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai menteri, ia siap kembali fokus di dunia wirausaha.

"Menjadi menteri memberikan saya banyak pelajaran, terutama dalam hal tata kelola dan kebijakan publik, namun jiwa bisnis saya tetap ada. Saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali," tambahnya.

Meskipun tidak mengungkapkan secara rinci sektor bisnis mana yang akan ia geluti, Suharso memberikan petunjuk bahwa sektor konstruksi dan properti masih menjadi fokus utama. Dengan melihat pertumbuhan sektor infrastruktur yang pesat di Indonesia, ia yakin bahwa peluang di sektor ini masih sangat besar.

