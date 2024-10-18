Pengusaha Maskapai Ungkap 2 PR Menhub di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) berharap 2 hal pokok kepada Menteri Perhubungan dalam Kabinet Prabowo - Gibran periode 2024 - 2029.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, harapan pertama kepada Menteri Perhubungan Prabowo yaitu mampu sukseskan rencana besar pertumbuhan ekonomi 8% lewat peningkatan konvektivitas, spesifik di sektor udara. Kedua, bisa menjaga fairness (keadilan) antara maskapai pendatang baru, dengan yang sudah lama eksis di Tanah Air.

BACA JUGA: Menhub Ungkap Alasan Revitalisasi Stasiun Klaten

"Saya yakin bapak Presiden terpilih sangat objektif terhadap bagaiman menteri yang diberikan amanah ini menjalankan 2 hal utama. Pertama meyakinkan pak Prabowo-Gibran sukseskan pertumbuhan ekonomi kedua bagaimana menjaga fairnes dari player yang ada di Indonesia," kata Denon di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Denon juga mengapresiasi terkait adanya 1 sosok yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Prabowo, yaitu Dudy Purwagandhi. Sebab menurutnya Dudy juga merupakan sosok yang memiliki latar belakang di industri aviasi.

Karena menurutnya, industri transportasi terlebih industri aviasi memiliki cukup banyak regulasi yang harus dijalankan para pelaku usaha. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan aspek keselamatan penumpang.