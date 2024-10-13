Menhub Ungkap Alasan Revitalisasi Stasiun Klaten

Menhub Budi Karya soal Stasiun Kereta Api (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merevitalisasi Stasiun Klaten di Jawa Tengah. Di mana revitalisasi untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan tersebut.

"Hari ini saya sengaja ke Stasiun Klaten. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi saat itu, stasiun ini harus direvitalisasi," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di sela meninjau Stasiun Klaten dikutip Antara Minggu (13/10/2024).

Dia mengatakan revitalisasi tersebut merupakan beautifikasi untuk mendukung aglomerasi Solo-Klaten-Yogyakarta-Purworejo untuk menjadi satu kesatuan.

"Apalagi rute ini banyak orang laju atau pulang hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dari satu titik yang merupakan peninggalan sejarah perlu kami revitalisasi sesuai bentuk aslinya," katanya pula.

Dia menuturkan revitalisasi tersebut tetap memperhatikan tata arsitek yang cantik dengan mempertahankan bentuk asli bangunan lama.