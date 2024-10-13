Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Terbatas, Menhub Minta Revitalisasi Stasiun Sudimara Lewat Skema KPBU

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |11:52 WIB
Anggaran Terbatas, Menhub Minta Revitalisasi Stasiun Sudimara Lewat Skema KPBU
Menhub Budi Karya soal Stasiun KRL (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak developer merevitalisasi stasiun Sudimara dan Rawabuntu menggunakan skema KPBU (Kerjasma Pemerintah Badan Usaha).

Menhub menjelaskan, creative financing semacam ini dilakukan lantaran APBN maupun uang milik perusahaan negara operator kereta seperti KAI cukup terbatas. Sehingga untuk peningkatan sarana dan prasarana mengharapkan kontribusi dari pihak swasta.

"Saya ingin menyampaikan bahwa APBN, dan dana dari BUMN tidak terlalu banyak, sehingga tidak bisa memenuhi harapan, ekapektasi membangun," kata Menhub di Stasiun Jurangmangu dikutip, Minggu (13/10/2024).

Menurutnya, revitalisasi stasiun oleh developer berdampak baik untuk mewujudkan konsep TOD (Transit Oriented Development). Pengembang yang memiliki proyek disekitar stasiun diharapkan bisa berkontribusi untuk sekaligus merevitalisasi stasiun.

"Oleh karenanya selanjutnya, stasiun Sudimara, dan Rawabuntu, silahkan swasta apalagi disana dimungkinkan untuk membangun rumah susun," tambahnya.

Halaman:
1 2
