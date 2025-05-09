Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merombak jajaran di unit kerja eselon I. Salah satunya adalah mengganti Direktur Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya dijabat oleh Risal Wasal, saat ini dijabat oleh mantan petinggi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

1. Jadi Dirjen Perkeretaapian

Kabar tersebut diketahui dari ucapan selamat KCIC yang diberikan kepada Allan Tandiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Project Management and Business Development (PMBD) PT KCIC.

"Selamat dan sukses Allan Tandiono atas dilantiknya sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan," tulis ungkapan selamat resmi KCIC dikutip Jumat (9/5/2025).

2. Jawaban Kemenhub

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Damhuri tidak menampik terkait adanya perombakan pejabat di lingkungan eselon I. Dirinya berikrar akan menyampaikan keterangan resmi.

"Nanti akan ada pers rilisnya," kata Elba saat dikonfirmasi.