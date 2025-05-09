Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |16:58 WIB
Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian
Menhub Tunjuk Bos KCIC Jadi Dirjen Perkeretaapian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merombak jajaran di unit kerja eselon I. Salah satunya adalah mengganti Direktur Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya dijabat oleh Risal Wasal, saat ini dijabat oleh mantan petinggi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

1. Jadi Dirjen Perkeretaapian

Kabar tersebut diketahui dari ucapan selamat KCIC yang diberikan kepada Allan Tandiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Project Management and Business Development (PMBD) PT KCIC.

"Selamat dan sukses Allan Tandiono atas dilantiknya sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan," tulis ungkapan selamat resmi KCIC dikutip Jumat (9/5/2025).

2. Jawaban Kemenhub

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Damhuri tidak menampik terkait adanya perombakan pejabat di lingkungan eselon I. Dirinya berikrar akan menyampaikan keterangan resmi.

"Nanti akan ada pers rilisnya," kata Elba saat dikonfirmasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167761/menhub_dudy-nYcq_large.jpg
Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp29,5 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167680/kecelakaan_truk_kontainer-0LO9_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Kecelakaan Truk Kontainer di GT Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160083/kereta_api-9IKa_large.jpg
Menhub: Tim Audit Independen Evaluasi Penyebab Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082149/erick-thohir-diminta-perhatikan-insentif-pemandu-lalu-lintas-udara-ri-kzR00nZLfI.jpg
Erick Thohir Diminta Perhatikan Insentif Pemandu Lalu Lintas Udara RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077986/daftar-lengkap-menteri-perhubungan-ri-dari-1945-2024-ZspSyJTK5R.jpg
Daftar Lengkap Menteri Perhubungan RI dari 1945-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/320/3075911/pengusaha-maskapai-ungkap-2-pr-menhub-di-kabinet-prabowo-5saPAmWH7G.jpg
Pengusaha Maskapai Ungkap 2 PR Menhub di Kabinet Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement