Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini 3 Tips Sukses dalam Berkarier ala Charlie Munger si Tangan Kanan Warren Buffett

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |15:44 WIB
Ini 3 Tips Sukses dalam Berkarier ala Charlie Munger si Tangan Kanan Warren Buffett
Tips sukses berkarier charlie munger (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Ini tiga tips sukses ala Vice Chairman Berkshire Hathaway sekaligus rekan bisnis terdekat Warren Buffett, Charlie Munger. Tangan kanan Warren ini telah meninggal dunia.

Tips sukses ala Charlie ini dapat membantu meningkatkan karier. Ketiga tips ini mulai dari mencoba mendapatkan hal yang diinginkan hingga bekerja bersama orang-orang yang dikagumi.

Mengutip dari CNBC make it, Selasa (5/12/2023), Charlie Munger mengatakan, bahwa dia memiliki tiga aturan dasar yang membuat dirinya sukses.

“Saya memiliki tiga aturan dasar untuk kepuasan karier yang selalu membantu saya. Saya yakin mereka dapat membantu anak muda mana pun mengevaluasi keputusan karier,” ujar Charlie Munger.

Berikut tiga tips sukses dari Charlie Munger, di antaranya:

1. Tidak Menjual Hal yang Tidak akan Dibeli

Selalu mencoba hal apa pun yang ingin diraih. Umumnya, orang yang memiliki etos kerja bisa menjadi pemenang. Bukan hanya memenangkan uang, tapi mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang di sekitar. Selain itu, reputasi dan integritas adalah aset paling berharga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134614/ai-iKW0_large.jpg
Canggih! AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131638/karier-UBxC_large.jpg
Daftar 10 Perusahaan Besar yang Bisa Dukung Karier di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/622/3130998/karier-Hp2y_large.jpg
Ini 10 Tempat Terbaik untuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/622/3130370/pekerja-CSjI_large.jpg
Resign Sebelum Kontrak Habis Bisa Kena Denda? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129943/karier-jmZB_large.jpg
Daftar Pekerjaan yang Diprediksi Hilang dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/622/3093297/10-tips-kerja-cerdas-bukan-bekerja-lebih-keras-WE9yX87U3L.jpg
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement