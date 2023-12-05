Ini 3 Tips Sukses dalam Berkarier ala Charlie Munger si Tangan Kanan Warren Buffett

JAKARTA – Ini tiga tips sukses ala Vice Chairman Berkshire Hathaway sekaligus rekan bisnis terdekat Warren Buffett, Charlie Munger. Tangan kanan Warren ini telah meninggal dunia.

Tips sukses ala Charlie ini dapat membantu meningkatkan karier. Ketiga tips ini mulai dari mencoba mendapatkan hal yang diinginkan hingga bekerja bersama orang-orang yang dikagumi.

Mengutip dari CNBC make it, Selasa (5/12/2023), Charlie Munger mengatakan, bahwa dia memiliki tiga aturan dasar yang membuat dirinya sukses.

“Saya memiliki tiga aturan dasar untuk kepuasan karier yang selalu membantu saya. Saya yakin mereka dapat membantu anak muda mana pun mengevaluasi keputusan karier,” ujar Charlie Munger.

Berikut tiga tips sukses dari Charlie Munger, di antaranya:

1. Tidak Menjual Hal yang Tidak akan Dibeli

Selalu mencoba hal apa pun yang ingin diraih. Umumnya, orang yang memiliki etos kerja bisa menjadi pemenang. Bukan hanya memenangkan uang, tapi mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang di sekitar. Selain itu, reputasi dan integritas adalah aset paling berharga.