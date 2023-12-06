Cek-Cek Harga BBM Hari Ini, Pertamax hingga Shell Super Turun

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan perusahaan penyedia bahan bakar minyak (BBM) lain menurunkan harga bensin per 1 Desember 2023. Seperti Pertamax, Shell Super, BP 92 hingga Revvo 92 harganya turun.

Dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi Mypertamina, harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta. Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, dan BP-AKR.

Di SPBU Shell, BBM Shell Super (RON 92) kini turun menjadi Rp13.990 per liter, dari sebelumnya Rp14.360 per liter.

Selanjutnya, Harga Shell V-Power (RON 95) dijual seharga Rp15.140 per liter, turun dari bulan lalu yang dipatok seharga Rp15.270 per liter. Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) diturunkan menjadi Rp15.480 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.590 per liter.

Lalu, harga Shell V-Power Diesel diturunkan menjadi Rp16.330 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp17.780 per liter.

Sementara itu, di SPBU bp-AKR, harga BP 92 kini turun menjadi Rp13.950 per liter. BBM RON 92 setara Pertamax milik Pertamina itu sebelumnya dijual seharga Rp14.360 per liter pada November 2023 lalu.

Harga BP Ultimate juga mengalami penurunan menjadi Rp15.140 per liter dari sebelumnya Rp15.270 per liter. Sementara itu, harga BP Diesel diturunkan menjadi Rp15.665 per liter, dari bulan sebelumnya Rp16.980 per liter.

Tak ingin ketinggalan, SPBU Vivo juga ikut menhrunkan harganya sebesar Rp200 per liter untuk jenis BBM Revvo 92 dan Revvo 95. Sedangkan untuk jenis Revvo 90 tidak mengalami perubahan harga.

Berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP AKR yang berlaku hari ini, Rabu (6/12/2023):

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.350 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.350 per liter

Pertamax Green 95: Rp14.900 per liter

Dexlite: Rp15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp16.200 per liter