HOME FINANCE HOT ISSUE

Dikabarkan Gandeng Tokopedia, TikTok Shop Comeback?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:50 WIB
Dikabarkan Gandeng Tokopedia, TikTok Shop Comeback?
TikTok Dikabarkan Kerjasama dengan Tokopedia. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - TikTok dikabarkan mencapai kesepakatan investasi di Indonesia, dengan salah satu unit usaha Grup GoTo yakni Tokopedia.

Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (6/12/2023), alih-alih bersaing dengan platform e-commerce di Indonesia, layanan video milik China itu disebut telah setuju untuk bekerja sama secara luas dengan Tokopedia.

Berdasarkan sumber yang terlibat dalam kesepakatan kerja sama tersebut yang enggan disebutkan namanya, keduanya akan mengumumkan rincian kerja sama pada pekan depan.

Sumber tersebut mengatakan, meskipun kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan informal, rincian akhir dari kerja sama tersebut sedang diselesaikan dan dapat berubah sebelum diumumkan.

Perjanjian tersebut juga masih harus menunggu persetujuan peraturan dan masih berpotensi mengalami kegagalan.

Investasi di Tokopedia disebut akan menjadi investasi pertama bagi TikTok Shop, cabang layanan video ByteDance yang berkembang pesat dan merambah belanja online dari Amerika hingga Eropa tersebut.

