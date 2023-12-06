Industri Kecil dan Menengah Dikuasai Perempuan, Ini Buktinya

JAKARTA – Terungkap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia dikuasai oleh perempuan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus membeberkan, berdasarkan data tahun 2021 hingga tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah pelaku IKM perempuan di Tanah Air.

"Pada tahun 2022, pengusaha industri kecil perempuan itu mencapai atau populasinya 70,26%, itu besar sekali dari total pengusaha industri kecil nasional. Nilai ini meningkat dibandingkan pada tahun 2021 atau setahun sebelumnya yang angkanya pun sudah tinggi yaitu 67,85%," ungkap Agus dalam acara pameran dan Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2023 di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Agus menambahkan, tercatat bahwa pengusaha industri kecil perempuan mendominasi pada sektor industri makanan, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri farmasi, industri produk obat kimia, dan industri obat tradisional.

Berkaitan dengan tenaga kerja mengacu pada data yang sama pada Tahun 2022 jumlah pekerja perempuan industri kecil sebanyak 4,58 juta atau hampir 49% dari total seluruh pelaku usaha sektor industri kecil di Indonesia.

"Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun 2021 dan 2020 secara berurutan angkanya mencapai 47% dan 48%," ungkapnya.