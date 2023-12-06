Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Petugas Haji 2024

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |21:11 WIB
Segini Gaji Petugas Haji 2024
Gaji Petugas Haji 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini gaji petugas haji 2024. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah membuka pendaftaran petugas haji tahun 2024 mendatang.

Dari data Okezone, Rabu (6/12/2023), gaji petugas haji 2024 dapat mencapai puluhan juta.

Hal ini berdasarkan gaji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2022 dan 2023 bisa mencapai Rp60 juta tergantung daerah kerja yang ditetapkan.

Namun untuk besaran gaji petugas haji 2024 belum diketahui.

Gaji petugas haji tersebut dapat bertambah sesuai dengan penilaian kinerja dari masing-masing petugas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement