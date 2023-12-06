Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tren Belanja Online, Intip Peluang Bisnis Jasa Pengiriman Barang

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |22:10 WIB
Tren Belanja Online, Intip Peluang Bisnis Jasa Pengiriman Barang
Tren Belanja online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tren belanja online yang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat bisa mendorong pertumbuhan industri logistik. Hal ini membuat agen jasa ekspedisi menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Peluang ini ditangkap oleh Husaini Basri yang memutuskan menjadi mitra agen salah satu jasa ekspedisi di wilayah Depok.

“Setelah pensiun pada 2017, saya mencoba mempertimbangkan beberapa alternatif bisnis. Setelah berdiskusi dan mencari masukan, akhirnya memutuskan untuk membuka agen jasa ekspedisi. Menurut saya, bisnis ini minim risiko, tidak seperti membuka rumah makan misalnya yang membutuhkan modal untuk bahan baku dan berpotensi basi apabila belum terjual atau tidak terpakai,” ujar Husaini dikutip, Rabu (6/12/2023).

Dia melihat kebutuhan jasa pengiriman terus ada seiring dengan banyaknya pebisnis online yang bermunculan, tanpa terkecuali di wilayah Depok. Ia juga menilai agen jasa ekspedisi adalah salah satu bisnis dengan perputaran uang yang cepat.

“Jasa ekspedisi ini dari sisi infrastruktur karena memiliki akses langsung terhadap penerbangan Lion Group, yang memiliki jangkauan layanan yang luas, dengan armada penerbangan sendiri. Inilah yang membuat Lion Parcel mampu menawarkan harga yang bersaing,” tambah Husaini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
