HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Tertekan, Cek Saham Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:28 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Tertekan, Cek Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi tertekan pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.954 - 7.123.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, IHSG saat ini kembali menguji level konsolidasi wajar.

"Sekaligus sedang menguji kemampuan untuk dapat bertahan di angka 7000 ke atas,” tulis William dalam risetnya, Kamis (7/12/2023).

Menurut William, penopang pergerakan masih akan didukung oleh kestabilan perekonomian yang terlihat dari data data terlansir serta jelang akhir tahun di mana kinerja emiten akan terus di penetrasi untuk arah yang lebih baik.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 13,45 poin atau 0,19% ke level 7.08,39.

Sebanyak 221 saham menguat, 355 saham melemah dan 191 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 44,2 miliar saham yang diperdagangkan.

