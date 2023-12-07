Buka BRILianpreneur 2023, Presiden Jokowi Apresiasi BRI Majukan UMKM

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023, rangkaian dari HUT ke-128 BRI yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 7-10 Desember 2023.

Jokowi mengapresiasi komitmen BRI untuk terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan UMKM di Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa UMKM merupakan penopang ekonomi nasional.

“61% PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Oleh karenanya saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer," kata Jokowi dalam acara pembukaan UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Jokowi juga memberikan penekanan bahwa UMKM harus naik kelas go digital, go internasional. “UMKM harus mampu menguasasi pasar lokal namun tidak melupakan pasar global,” tegas Jokowi.

Senada dengan Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 ini telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan.

Erick Thohir mengungkapkan bahwa dorongan Presiden untuk membentuk ekosistem bagi UMKM, baik dari sisi pendanaan, akses pasar dan pendampingan telah dilakukan oleh BRI sebagai perusahaan BUMN.

"UMKM adalah prioritas pertumbuhan ekonomi nasional, dan BRI sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar diharapkan terus bergerak menciptakan ekosistem bagi pelaku UMKM dengan tujuan utama ekonomi tumbuh," ujar Erick.

Ajang UMKM Expo(RT) BRILianpreneur diselenggarakan sebagai sarana business matching antara UMKM Indonesia dengan konsumen luar negeri. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. Tahun ini, menjadi yang ke-5 penyelenggaraan pameran BRI UMKM Expo(RT) BRILianpreneur yang tahun ini ini mengambil tema Crafting Global Connection atau merakit koneksi global.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan program UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 menjadi salah satu langkah konkret perseroan sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia.

"BRI melihat adanya peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Hasil karya anak bangsa dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain”, imbuhnya.

Sunarso menambahkan bahwa nilai kesepakatan melalui business matching di ajang UMKM Expo(RT) BRILianpreneur pun terus bertambah. Pada 2019 sebesar USD33,5 juta, naik pada 2020 menjadi USD57,5 juta dan pada 2021 kembali meningkat menjadi USD72,1 juta.