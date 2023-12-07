Gerai UMKM RI Bakal Mejeng di China, Arab hingga India

Menteri BUMN Erick Thohir bakal buka gerai UMKM RI di China, Arab dan India. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama PT Sarinah (Persero) akan membuka gerai UMKM di Saudi Arabia, China, dan India. Gerai itu dinamai Windownesia.

Sebelumnya, Sarinah sudah membuka gerai UMKM di Terminal Kedatangan, Perth Airport TNG Pty Ltd, 2 George Wiencke Drive Perth Airport, Australia.

“Kemarin Sarinah, kita sudah membuka akses (gerai UMKM) dengan judul Windownesia di Perth, Australia. Sekarang kita mau buka lagi nanti kalau bisa ada di Saudi Arabia, China dan India,” kata Erick saat konferensi pers UMKM Expo BRILianpreneur 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, perluasan bisnis Sarinah di pasar global merupakan bagian dari dukungan perseroan terhadap produk UMKM.

Nantinya, produk lokal yang dijual di gerai Sarinah di luar negeri harus melewati proses kurasi terlebih dahulu.

Proses kurasi sekaligus menegaskan bahwa produk UMKM yang diperdagangkan di pasar internasional memiliki kualitas baik atau setara dengan produk global lainnya.