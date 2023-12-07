Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ganjar Pranowo Sebut Mimpi Besar RI Bangun IKN Perlu Didukung

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:24 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Mimpi Besar RI Bangun IKN Perlu Didukung
Ganjar Pranowo sebut bangun IKN butuh dukungan semua pihak. (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo Ganjar Pranowo mengatakan bahwa mimpi besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara patut didukung seluruh unsur negara.

Di mana dia meminta dukungan itu datang mulai dari pemerintah, investor, hingga masyarakat lokal.

"Artinya seluruh partisipasi betul-betul dibutuhkan sehingga semua harus mempersiapkan diri," kata Ganjar dalam kunjungannya ke IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/12/23).

Dia juga menegaskan bahwa masyarakat lokal juga perlu di ajak dan dilibatkan di tengah gebyar teknologi dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Agar kemudian dia bisa join in dan kelak kemudian sense of belonging nya itu juga dimiliki," ujarnya.

