Pacu Pembangunan Nasional, Ganjar Siap Hadirkan Internet Gratis dan Merata untuk Anak Sekolah

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menyatakan dirinya mempunyai komitmen untuk mempercepat pembangunan nasional. Salah satu caranya yakni dengan menghadirkan kualitas internet super cepat, gratis dan merata untuk anak sekolah.

Hal itu dikatakan Ganjar saat berdiskusi bersama dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk ‘Gratisin! Internet Super Cepat, Gratis dan Merata di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (7/12/2023).

“Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah,” kata Ganjar.

Dikatakan Ganjar, untuk saat ini akses internet di Indonesia masih belum merata bagi wilayah Indonesia. Hal itu dilihatnya secara langsung usai mengelilingi wilayah Indonesia di masa kampanye.

Diketahui Ganjar sudah berkampanye untuk mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.