Jokowi Restui Tukin PNS Kementerian Investasi Naik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan peningkatan tunjangan kinerja (Tukin) untuk pegawai Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Malah Jokowi mengaku dapat bisikan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di sela menghadiri Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2023.

“Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin dan sudah saya sanggupi. Ya, saya urus,” kata Jokowi dalam sambutannya di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Namun Jokowi mengatakan bahwa seharusnya hal tersebut tidak perlu diungkapkan secara terbuka.

“Tapi yang saya nggak senang kok diungkap secara terbuka, tapi ya gak apa-apa biar bapak ibu tahu kita juga urus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan,” ujar Jokowi.

