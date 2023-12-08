Arsjad Rasjid: Target Pertumbuhan Ekonomi 7% Bukan Hal yang Mustahil

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa dicapai.

Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar-Mahfud memasang target 7% untuk pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arsjad, target tersebut bisa dicapai jika pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan hingga ke akar-akarnya.

"Kalau kita bisa lawan korupsi, maka bayangkan berapa besar kemampuan kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Arsjad dalam acara Deklarasi Progresif di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Target 7% yang namanya pertumbuhan ekonomi bukan hal yang mustahil, bahkan sangat bisa kita capai," sambung Arsjad.