BI Ungkap Stabilitas Nilai Rupiah di Pekan Awal Desember

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah periode 4-7 Desember 2023, pada akhir hari Kamis, 7 Desember 2023, Rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.510 per dolar AS/USD.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyatakan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun turun ke 6,57%. Indeks DXY menguat ke 103,54. Sementara itu, yield US Treasury (UST) 10 tahun turun ke level 4,150%.

"Pada pagi hari ini 8 Desember 2023, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.490 per USD dan yield SBN 10 tahun stabil ke 6,57%," ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Selanjutnya, terkait aliran modal asing di minggu I Desember 2023, premi CDS Indonesia 5 tahun per 7 Desember 2023 sebesar 74,46 bps, naik dibandingkan per 1 Desember 2023 sebesar 72,93 bps.

"Berdasarkan data transaksi 4 – 7 Desember 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp4,10 triliun, dengan detail beli neto Rp1,14 triliun di pasar SBN, jual neto Rp0,84 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp3,81 triliun di SRBI," sambungnya.