HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

8 Produk Israel Terlaris yang Diboikot , Ada Dijual di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:28 WIB
8 Produk Israel Terlaris yang Diboikot , Ada Dijual di Indonesia
Ilustrasi produk Israel yang laris (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada 8 produk Israel terlaris yang diboikot menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan konflik Israel-Palestina telah memicu reaksi global yang mengakibatkan sejumlah produk makanan dan barang  di Indonesia menjadi sasaran boikot internasional.

Gerakan ini dikenal dengan singkatan BDS, yang merupakan kepanjangan dari Boikot, Divestasi, dan Sanksi.

BDS melalui laman resminya menyerukan kepada masyarakat global untuk memboikot perusahaan-perusahaan Israel dan perusahaan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak Palestina. Gerakan ini telah mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai negara.

Berikut 8 produk Israel terlaris yang diboikot dalam catatan Okezone:

1. Puma

Perusahaan pakaian dan alat olahraga terkenal ini, dengan berbagai gerakan yang tersebar di Indonesia, menjadi sasaran boikot karena dukungannya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. Ahava

Produk kosmetik terkenal asal Israel, Ahava, menjadi target boikot karena memiliki lokasi produksi, pusat pengunjung, dan toko utama di pemukiman ilegal.

3. Sabra

Perusahaan patungan antara PepsiCo dan Strauss Group, Sabra Hummus, memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel.

Halaman:
1 2
