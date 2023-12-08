Daftar 173 Pinjol Ilegal Terbaru dari OJK

JAKARTA- Terdapat daftar 173 pinjol ilegal dari OJK telah dirilis oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per 11 November 2023.

Tidak hanya melakukan pemblokiran website dan aplikasi, Satgas PASTI juga melakukan pembekuan terhadap nomor rekening hingga nomor WhatsApp yang berkaitan dengan pinjol ilegal.

Ditemukannya ratusan pinjol ilegal membuat Satgas PASTi kembali mengingatkan masyarakat untuk terus berhati-hati dan waspada sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman online.

Nah, berikut daftar 173 pinjol ilegal terbaru dari OJK per 11 November 2023.

1. Pinjam Yuk - Mudah, Cepat

2. Pinjam Yuk Pinjaman Online Tip

3. Dompet Kilat Cepat Terbaru

4. Pinjam YUK OJK aman Guide

5. Rupiah Dompet

6. Digilend Pinjaman Dana Clue

7. Rupiah Dompet

8. Dana Rupiah Kilat Tips

9. Dana Fulus-Pinjama Cepat

10. Pinjaman Online Guide Denim

11. Danamu Pinjaman Online Advice

12. DanaMudah - Pinjol Mudah Guide

13. Dana Mudah-Super Cash Helper

14. Dana Dompet Online-Pinjaman Uang cepat

15. Super Cash Layanan Fintech Company

16. Uang Kilat

17. Super Cash-Aman Duit Cs

18. Pinjaman Amanah-Kredit Online Pinjaman Amanah

19. Pinjam Duit - Cepat Cair Guide

20. Pinjam Duit KTA Cepat Guia Lunan Fintechno

21. Pinjaman Duit KTA Online Tips Parakan Corp

22. Kami Dana Rupiah

23. Aplikasi Saldo Dana Kaget Pejuang Studio Kreatif

24. Penghasil Saldo Dana Kaget Arc Mobile Indie

25. Pinjaman Kilat Dana Cepat Hint AzlanDev

26. Pinjaman Kilat Tunai Guia Lunan Fintechno

27. Tunai Sayang - Cepat Uang Tips Al Shod

28. Murni Pinjaman-Credito Pinjol

29. DanaYes

30. Little Star-Pinjaman Cepat Nuista Yerna

31. Pinjaman Cepat YYDS

32. Pinjaman Cepat Aifo

33. Pinjaman Cepat Rock Lake Thuyth Luong

34. Pinjaman Cepat - Dana Rupiah CepatClarke

35. DanaKu-Kredit Cepat Pinjaman Uang Online

36. UangTeman - Pinjaman Uang Online

37. Tunai Impian

38. Uang bahagia - Pinjam uang dengan cepat

39. Pinjaman dana cicil

40. Kredit Kilat - Kredit Uang Perusahaan Teknologi Keuangan Integritas

41. Pinjam Uang-Uang Kilat Linnaeus Pendanaan Teknologi

42. Pinjam Uang Kilat Conchita Tokahi

43. DanaKu-Kredit Cepat Pinjaman Uang Online Eric

44. Dana Cash - Pinjaman rupiah tanpa jaminan dana cash

45. Rupiah Yuk - KTA Online 24jam

46. Rupiah Maju - Pinjaman dana tunai online cair PT Rupiah Maju

47. Pinjaman Cash-Pinjaman Dana Cepat Cash Uang Tunai Pinjam Cash UUangKu

48. Dana Berkah - Cara Pinjaman Online Tanpa Riba Hidmun Apps

49. Dana Indo - Daftar Pinjaman Online Aman Indonesia LuckyNine Apps

50. Tarik Dana - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat Rupiah TARIK DANA

51. Pinjam 24 jam Cukup KTP Tips Aftur Play

52. Pinjam Dana Cukup KTP Guide Aftur Play

53. Pinjaman 5 menit cair Guide Aftur Play

54. Dana Darurat - Kredit Tunai PT.kecemerlangan Fintech Indonesia

55. Dana Cepat - Pinjol Mudah Tip PU2TONI

56. Pinjaman Bulanan Cepat Tip PU2TONI

57. Pinjol Galbay Aman 2023 Tip PU2TONI

58. Pinjaman Dana Mudah Cair Tip PU2TONI

59. Pinjol Tenor Bulanan 2023 Tip PU2TONI

60. Pinjaman Saldo Dana Teman Tip PU2TONI

61.https://www.instagram.com/pinjamanonline.cepat.co.id/pinjamanonline.cepat.co.id

62.https://www.instagram.com/pinjaman.perbulan.offiicial/pinjaman.perbulan.offiicial

63.https://www.instagram.com/danamodalku/danamodalku

64.https://www.instagram.com/pinjaman_cepat_amanah_/pinjaman_cepat_amanah

65.https://www.instagram.com/pinjamanonline.cepat.id/pinjamanonline.cepat.id

66.https://www.instagram.com/pinjaman_uang_cepat_/pinjaman_uang_cepat_

67.https://www.instagram.com/dana_online_id/dana_online_id

68.https://www.instagram.com/tunaiku_pinjaman_cepat_mudah/tunaiku_pinjaman_cepat_mudah

69.https://www.instagram.com/pinjaman_cepat_acc_/pinjaman_cepat_acc_

70. Pinjol Tenor Panjang 2023 Tip PU2TONI

71. Pinjol Lama Bunga Rendah Tip PU2TONI

72. Pinjol Bunga Ringan Mudah Tip PU2TONI

73. Pinjol Tenor 30 Hari ACC Tip PU2TONI

74. Pinjaman Limit Besar Tip PU2TONI

75. Pinjol Dana Rupiah Cepat Tip PU2TONI

76. Pinjol Pake E Walet Cair Tip PU2TONI

77. Uang Runtuh Pinjaman Helper BDG FEX

78. Finmas Pinjaman Hints BDG FEX

79. Duit Sayang-Kredit Uang Kilat PT.Duit Sayang Indonesia

80. Kredit Kilat - Kredit Uang Perusahaan Teknologi Keuangan Integritas

81. UangUang-Pinjaman Uang Online Cepat PT. Uang Hape Indonesia

82. UangUang看看窗外雨

83. UANGUANG PT. Uang Hape Indonesia

84. Pinjaman Gaji-Pembayaran cepat HANS HUSODO

85. Uang Aman-Pinjaman Dana PT. Uang Aman Indonesia

86. KTA Mudah KSP Mitra Rezeki Prima

87. Dana Fulus-Pinjama Cepat PT SEJAHTERA INTERNATIONAL INDONESIA

88. Dana Kelinci-Selamat Cash Dana Kelinci Tech

89. Dokter Uang Pinjaman Tips Sultan Wahyu Abadi

90. Dana Yuk: Uang Efisien Pinjaman Kas Kredit Online: Dana Yuk

91. Dana Yuk: Uang Efisien Pinjaman Kas Kredit Online: Dana Yuk

92. https://www.facebook.com/groups/408304474589500PINJAMAN ONLINE AMANAH

93. https://www.facebook.com/groups/2481741818633347Pinjaman Koperasi/Bank Keliling

94. https://www.facebook.com/groups/687906812698248/PINJAMAN ONLINE JAKARTA DAN SEKITARNYA

95.https://www.facebook.com/groups/1086382168861174/pinjaman real dan amanah

96.https://www.facebook.com/groups/4194237767334986/pinjaman online amanah

97.https://www.facebook.com/groups/3065955770376484/PINJAMAN MODAL USAHA 10

98. https://www.facebook.com/groups/1290774265034093/PINJAMAN ONLINE AMANAH DAN TERPERCAYA

99.https://www.facebook.com/groups/251274990957171/Pinjaman amanah terpercaya 2023

100.https://www.facebook.com/groups/2987838061474163/Pinjaman online amanah

101.https://www.facebook.com/groups/686801915885469/pinjaman onlen seluruh indonesia

102.https://www.facebook.com/groups/477974834202153/Pinjaman online amanah

103.https://www.facebook.com/groups/1429493190877675/Pinjaman online tanpa biaya admin

104.https://www.facebook.com/groups/3117776448488638/PINJAMAN CEPAT CAIR 2023

105.https://www.facebook.com/groups/749150840023307/PINJAMAN TERBARU DANA ONLINE 2023

106.https://www.facebook.com/groups/271994315007158/GRUP PINJAMAN ONLINE

107.https://www.facebook.com/groups/1359833234539736/Pinjaman Online Amanah

108. Pinjaman Amanah - Kredit Cash PT. Keuangan Digital Abadi