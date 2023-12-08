JAKARTA- Terdapat daftar 173 pinjol ilegal dari OJK telah dirilis oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per 11 November 2023.
OJK Minta Masyarakat Jangan Utang Pinjol Buat Gaya Hidup
Tidak hanya melakukan pemblokiran website dan aplikasi, Satgas PASTI juga melakukan pembekuan terhadap nomor rekening hingga nomor WhatsApp yang berkaitan dengan pinjol ilegal.
Ditemukannya ratusan pinjol ilegal membuat Satgas PASTi kembali mengingatkan masyarakat untuk terus berhati-hati dan waspada sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman online.
Nah, berikut daftar 173 pinjol ilegal terbaru dari OJK per 11 November 2023.
1. Pinjam Yuk - Mudah, Cepat
2. Pinjam Yuk Pinjaman Online Tip
3. Dompet Kilat Cepat Terbaru
4. Pinjam YUK OJK aman Guide
5. Rupiah Dompet
6. Digilend Pinjaman Dana Clue
8. Dana Rupiah Kilat Tips
9. Dana Fulus-Pinjama Cepat
10. Pinjaman Online Guide Denim
11. Danamu Pinjaman Online Advice
12. DanaMudah - Pinjol Mudah Guide
13. Dana Mudah-Super Cash Helper
14. Dana Dompet Online-Pinjaman Uang cepat
15. Super Cash Layanan Fintech Company
16. Uang Kilat
17. Super Cash-Aman Duit Cs
18. Pinjaman Amanah-Kredit Online Pinjaman Amanah
19. Pinjam Duit - Cepat Cair Guide
20. Pinjam Duit KTA Cepat Guia Lunan Fintechno
21. Pinjaman Duit KTA Online Tips Parakan Corp
22. Kami Dana Rupiah
23. Aplikasi Saldo Dana Kaget Pejuang Studio Kreatif
24. Penghasil Saldo Dana Kaget Arc Mobile Indie
25. Pinjaman Kilat Dana Cepat Hint AzlanDev
26. Pinjaman Kilat Tunai Guia Lunan Fintechno
27. Tunai Sayang - Cepat Uang Tips Al Shod
28. Murni Pinjaman-Credito Pinjol
29. DanaYes
30. Little Star-Pinjaman Cepat Nuista Yerna
31. Pinjaman Cepat YYDS
32. Pinjaman Cepat Aifo
33. Pinjaman Cepat Rock Lake Thuyth Luong
34. Pinjaman Cepat - Dana Rupiah CepatClarke
35. DanaKu-Kredit Cepat Pinjaman Uang Online
36. UangTeman - Pinjaman Uang Online
37. Tunai Impian
38. Uang bahagia - Pinjam uang dengan cepat
39. Pinjaman dana cicil
40. Kredit Kilat - Kredit Uang Perusahaan Teknologi Keuangan Integritas
41. Pinjam Uang-Uang Kilat Linnaeus Pendanaan Teknologi
42. Pinjam Uang Kilat Conchita Tokahi
43. DanaKu-Kredit Cepat Pinjaman Uang Online Eric
44. Dana Cash - Pinjaman rupiah tanpa jaminan dana cash
45. Rupiah Yuk - KTA Online 24jam
46. Rupiah Maju - Pinjaman dana tunai online cair PT Rupiah Maju
47. Pinjaman Cash-Pinjaman Dana Cepat Cash Uang Tunai Pinjam Cash UUangKu
48. Dana Berkah - Cara Pinjaman Online Tanpa Riba Hidmun Apps
49. Dana Indo - Daftar Pinjaman Online Aman Indonesia LuckyNine Apps
50. Tarik Dana - Pinjaman Uang Tunai Dana Cepat Rupiah TARIK DANA
51. Pinjam 24 jam Cukup KTP Tips Aftur Play
52. Pinjam Dana Cukup KTP Guide Aftur Play
53. Pinjaman 5 menit cair Guide Aftur Play
54. Dana Darurat - Kredit Tunai PT.kecemerlangan Fintech Indonesia
55. Dana Cepat - Pinjol Mudah Tip PU2TONI
56. Pinjaman Bulanan Cepat Tip PU2TONI
57. Pinjol Galbay Aman 2023 Tip PU2TONI
58. Pinjaman Dana Mudah Cair Tip PU2TONI
59. Pinjol Tenor Bulanan 2023 Tip PU2TONI
60. Pinjaman Saldo Dana Teman Tip PU2TONI
61.https://www.instagram.com/pinjamanonline.cepat.co.id/pinjamanonline.cepat.co.id
62.https://www.instagram.com/pinjaman.perbulan.offiicial/pinjaman.perbulan.offiicial
63.https://www.instagram.com/danamodalku/danamodalku
64.https://www.instagram.com/pinjaman_cepat_amanah_/pinjaman_cepat_amanah
65.https://www.instagram.com/pinjamanonline.cepat.id/pinjamanonline.cepat.id
66.https://www.instagram.com/pinjaman_uang_cepat_/pinjaman_uang_cepat_
67.https://www.instagram.com/dana_online_id/dana_online_id
68.https://www.instagram.com/tunaiku_pinjaman_cepat_mudah/tunaiku_pinjaman_cepat_mudah
69.https://www.instagram.com/pinjaman_cepat_acc_/pinjaman_cepat_acc_
70. Pinjol Tenor Panjang 2023 Tip PU2TONI
71. Pinjol Lama Bunga Rendah Tip PU2TONI
72. Pinjol Bunga Ringan Mudah Tip PU2TONI
73. Pinjol Tenor 30 Hari ACC Tip PU2TONI
74. Pinjaman Limit Besar Tip PU2TONI
75. Pinjol Dana Rupiah Cepat Tip PU2TONI
76. Pinjol Pake E Walet Cair Tip PU2TONI
77. Uang Runtuh Pinjaman Helper BDG FEX
78. Finmas Pinjaman Hints BDG FEX
79. Duit Sayang-Kredit Uang Kilat PT.Duit Sayang Indonesia
80. Kredit Kilat - Kredit Uang Perusahaan Teknologi Keuangan Integritas
81. UangUang-Pinjaman Uang Online Cepat PT. Uang Hape Indonesia
82. UangUang看看窗外雨
83. UANGUANG PT. Uang Hape Indonesia
84. Pinjaman Gaji-Pembayaran cepat HANS HUSODO
85. Uang Aman-Pinjaman Dana PT. Uang Aman Indonesia
86. KTA Mudah KSP Mitra Rezeki Prima
87. Dana Fulus-Pinjama Cepat PT SEJAHTERA INTERNATIONAL INDONESIA
88. Dana Kelinci-Selamat Cash Dana Kelinci Tech
89. Dokter Uang Pinjaman Tips Sultan Wahyu Abadi
90. Dana Yuk: Uang Efisien Pinjaman Kas Kredit Online: Dana Yuk
92. https://www.facebook.com/groups/408304474589500PINJAMAN ONLINE AMANAH
93. https://www.facebook.com/groups/2481741818633347Pinjaman Koperasi/Bank Keliling
94. https://www.facebook.com/groups/687906812698248/PINJAMAN ONLINE JAKARTA DAN SEKITARNYA
95.https://www.facebook.com/groups/1086382168861174/pinjaman real dan amanah
96.https://www.facebook.com/groups/4194237767334986/pinjaman online amanah
97.https://www.facebook.com/groups/3065955770376484/PINJAMAN MODAL USAHA 10
98. https://www.facebook.com/groups/1290774265034093/PINJAMAN ONLINE AMANAH DAN TERPERCAYA
99.https://www.facebook.com/groups/251274990957171/Pinjaman amanah terpercaya 2023
100.https://www.facebook.com/groups/2987838061474163/Pinjaman online amanah
101.https://www.facebook.com/groups/686801915885469/pinjaman onlen seluruh indonesia
102.https://www.facebook.com/groups/477974834202153/Pinjaman online amanah
103.https://www.facebook.com/groups/1429493190877675/Pinjaman online tanpa biaya admin
104.https://www.facebook.com/groups/3117776448488638/PINJAMAN CEPAT CAIR 2023
105.https://www.facebook.com/groups/749150840023307/PINJAMAN TERBARU DANA ONLINE 2023
106.https://www.facebook.com/groups/271994315007158/GRUP PINJAMAN ONLINE
107.https://www.facebook.com/groups/1359833234539736/Pinjaman Online Amanah
108. Pinjaman Amanah - Kredit Cash PT. Keuangan Digital Abadi