LRT Jabodebek Dipastikan Lanjut ke Bogor, Kapan Rampungnya?

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa proyek LRT akan terlaksana hingga ke Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut lantaran sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan bahwa dalam kajian ataupun pembahasan dengan stakeholder terkait terdapat tiga opsi lokasi stasiun LRT Jabodebek di Bogor, di antaranya di kawasan Baranangsiang, di kawasan Ciawi, dan kawasan Tanah Baru.

"Rencananya ke Baranangsiang kan, ada juga usulannya sampai ke Ciawi, ada juga ke Tanah Baru dulu awalnya. Tapi terakhir sih ke Baranangsiang lagi informasinya," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa nantinya jalur LRT Jabodebek ini akan berada di sisi jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi).