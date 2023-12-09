Segini Harga Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit

Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit Punya Nilai Tinggi. (Foto: Okezone.com/Tokopedia)

JAKARTA – Baru-baru ini terungkap alasan uang Rp1.000 gampar kelapa sawit dijual hingga 100 juta. Seorang penjual dari toko online dengan akun Nafisha04_shop mengaku alasan dibalik hal itu karena dirinya sudah mengumpulkan uang koin Rp1.000 selama 10 tahun.

Mau Tukar Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit dan Rp500 Melati? Begini Caranya itu, menurutnya uang koin Rp.1000 adalah benda bersejarah. Dilansir dari kolom deskripsinya, sang penjual menulis bahwa hal ini sebanding dengan history yang tertuang.

“Uang koin/logam Rp1.000 gambar kelapa sawit, original koleksi pribadi mengumpulkan rentan kurun waktu sekitar 10 tahun. Jangan lihat harganya, harga seratus juta per keping sebanding dengan historynya cuy,” tulisnya.

Sang penjual meminta kepada para pengusaha untuk membeli uang koin Rp1.000 kelapa sawitnya. Ia juga menyatakan bahwa harga yang dipatoknya tergolong murah dan terjangkau.