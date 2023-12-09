Siapkan Strategi Harga Murah dan Kerja Mudah, Sandiaga Uno Yakin Ganjar Menang di Sumbar

BUKITTINGGI - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang merupakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi PPP-PDIP dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno setelah lari pagi dan senam bersama para ibu di Tugu Pahlawan Tak Dikenal, Bukittinggi, Sumatera Barat, hari ini.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Latih Warga Musi Banyuasin Olah Ikan Peda untuk Peluang Usaha

"Saya tadi sudah keliling, saya hitungin baliho satu-satu dari PPP. Harapan masyarakat bahwa ekonominya meningkat dan PPP hadir dengan optimisme," ungkap Sandiaga Uno, Sabtu (9/12/2023).

Dalam Pemilu 2019, PPP diungkapkannya hanya mendapatkan dua kursi DPR RI.

Pencapaian itu kini dilipatgandakan menjadi delapan kursi di DPRD Provinsi, 75 kursi di DPRD Kabupaten/Kota dan empat kursi di DPR RI.

"Saya lihat sebaran peluangnya cukup positif dan saya optimis PPP bukan hanya menambah jumlah kursi di sini," ungkap Sandiaga Uno.

"Karena kita dekat dengan masyarakat, membantu ekonomi rakyat dan tentunya berjuang untuk kemasyalahatan umat, tapi kita menerapkan politik amar maruf nahi munkar, di mana kita dorong ini sebagai kegiatan yang penuh keistiqomahan untuk membantu masyarakat, itu yang PPP akan fokus di Sumatera Barat," bebernya.