Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pendapatan Kawasan Industri Pulogadung Ditargetkan Tumbuh 115% di 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:39 WIB
Pendapatan Kawasan Industri Pulogadung Ditargetkan Tumbuh 115% di 2024
Target Pendapatan Kawasan Industri Pulogadung. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pendapatan pengelola dan pengembang kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ditargetkan tumbuh 115%.

Pada semester I-2023, PT JIEP catatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 133% secara year on year (yoy).

Plh Direktur Utama JIEP Dharma Satriadi mengatakan, harapan dari para pemegang saham pun PT JIEP bisa terus menorehkan catatan positif.

Kepemilikan saham PT JIEP dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50% dan 50% lainnya dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) sebagai perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Harapannya dari pemegang salam memang tetap ada pertumbuhan di tahun 2024, kisaran pertumbuhan pendapatannya di kisaran 15% atau 115% dibandingkan tahun 2023 dan labanya juga tumbuh di kisaran 20% atau 120% dibandingkan tahun 2023," ujarnya Sabtu (9/12/2023).

Salah satu strategi yang dilakukan adalah terus memaksimalkan potensi pendapatan pada produk-produk unggulan seperti tanah kavling industri, pergudangan, bangunan pabrik siap pakai serta pendapatan di sektor retail. Para pemegang saham, lanjut Dharma, juga meminta untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru.

"Selama ini bisnisnya hanya penyewaan lahan kawasan industri ke depannya juga mengarah ke bisnis-bisnis yang menghasilkan pendapatan yang baru misalnya pengelolaan utilitas seperti air bersih, kemudian pengelolaan utilitas berupa fiber optik atau jalur telekomunikasi, kemudian pengelolaan utilitas seperti air limbah itu merupakan arahan dari pemegang saham dan diharapkan mulai 2024 ini mulai diinisiasi meskipun baru berjalan di 2025 ataupun 2026 tapi setidaknya inisiasinya sudah harus dimulai dilaksanakan," terangnya.

Saat ini, PT JIEP juga memiliki BPSP (Bangunan Pabrik Siap Pakai) pertama di Indonesia dengan sistem pengelolaan kawasan yang juga menjadi benchmark pertumbuhan kawasan industri di Indonesia. Dharma mengatakan, selama 50 tahun beroperasi, JIEP banyak belajar menghadapi tantangan yang tidak mudah, mengalami situasi yang naik turun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172233/industri-8iBo_large.jpeg
Tantangan dan Peluang Industri Furnitur RI, Potensi Pasar Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148755/kawasan_industri-ws4a_large.jpg
Kawasan Industri Butuh Aturan Khusus Agar Investasi Lebih Pasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138432/kawasan-aZKY_large.jpg
Kawasan Industri di RI Mulai Pakai PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119126/kawasan_industri-ndhE_large.jpg
Berantas Pungli Kawasan Industri, Kepala Daerah Dilarang Minta 'Jatah' ke Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/320/3083351/ri-punya-pabrik-pabrik-pipa-terbesar-di-kawasan-asean-fcCwPaBSEy.jpg
RI Punya Pabrik Pabrik Pipa Terbesar di Kawasan Asean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3055123/sumbang-investasi-rp155-triliun-kawasan-industri-siap-dipasok-gas-bumi-115-bbtud-tf6cFgC83V.jpg
Sumbang Investasi Rp155 Triliun, Kawasan Industri Siap Dipasok Gas Bumi 115 BBTUD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement