Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya Pabrik Pabrik Pipa Terbesar di Kawasan Asean

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |19:34 WIB
RI Punya Pabrik Pabrik Pipa Terbesar di Kawasan Asean
RI punya pabrik pipa seamless pertama di kawasan Asean (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kini Indonesia punya pabrik pipa tanpa sambungan (seamless) pertama di kawasan Asean. Indonesia Seamless Tube adalah sebuah pabrikan pipa yang pertama dan satu-satunya untuk kawasan Asia Tenggara.

Indonesia Seamless Tube adalah sebuah pabrikan pipa konsorsium (KSO) antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International. Pabrik pipa baja tanpa sambungan (seamless) akan memenuhi kebutuhan sektor industri migas dalam negeri yang mencapai kebutuhan 500.000 ton per tahun.

CEO Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan menekankan ini adalah upaya nyata dari cita-cita besar industrialisasi nasional.

“Kami menginvestasikan sebesar Rp2,5 triliun untuk mewujudkan pabrik ini hingga beroperasi. Ini bukan nilai yang kecil sebagai investasi. Kendati bagi kami, ini soal membangun industrialisasi nasional. Kami berkomitmen untuk memajukan industri padat karya dan tinggi teknologi,” papar Hendrik, Kamis (7/11/2024).

Dari data kemampuan IST sebagai pabrik pipa baja seamless, memiliki batas optimal produksi sejumlah 300.000 ton per tahun. Artinya, posisi IST bisa menyumbang 60% kebutuhan pipa seamless di Indonesia. Berdasarkan data kementerian perindustrian, IST memiliki bobot TKD senilai 43%. Hal ini menunjukan komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan prinsip TKDN di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172233/industri-8iBo_large.jpeg
Tantangan dan Peluang Industri Furnitur RI, Potensi Pasar Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148755/kawasan_industri-ws4a_large.jpg
Kawasan Industri Butuh Aturan Khusus Agar Investasi Lebih Pasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138432/kawasan-aZKY_large.jpg
Kawasan Industri di RI Mulai Pakai PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119126/kawasan_industri-ndhE_large.jpg
Berantas Pungli Kawasan Industri, Kepala Daerah Dilarang Minta 'Jatah' ke Pabrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/320/3055123/sumbang-investasi-rp155-triliun-kawasan-industri-siap-dipasok-gas-bumi-115-bbtud-tf6cFgC83V.jpg
Sumbang Investasi Rp155 Triliun, Kawasan Industri Siap Dipasok Gas Bumi 115 BBTUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041339/kemenperin-sebut-industri-semen-perlu-dana-jumbo-0QtEo7aS58.jpg
Kemenperin Sebut Industri Semen Perlu Dana Jumbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement