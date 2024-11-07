RI Punya Pabrik Pabrik Pipa Terbesar di Kawasan Asean

JAKARTA - Kini Indonesia punya pabrik pipa tanpa sambungan (seamless) pertama di kawasan Asean. Indonesia Seamless Tube adalah sebuah pabrikan pipa yang pertama dan satu-satunya untuk kawasan Asia Tenggara.

Indonesia Seamless Tube adalah sebuah pabrikan pipa konsorsium (KSO) antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International. Pabrik pipa baja tanpa sambungan (seamless) akan memenuhi kebutuhan sektor industri migas dalam negeri yang mencapai kebutuhan 500.000 ton per tahun.

CEO Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan menekankan ini adalah upaya nyata dari cita-cita besar industrialisasi nasional.

“Kami menginvestasikan sebesar Rp2,5 triliun untuk mewujudkan pabrik ini hingga beroperasi. Ini bukan nilai yang kecil sebagai investasi. Kendati bagi kami, ini soal membangun industrialisasi nasional. Kami berkomitmen untuk memajukan industri padat karya dan tinggi teknologi,” papar Hendrik, Kamis (7/11/2024).

Dari data kemampuan IST sebagai pabrik pipa baja seamless, memiliki batas optimal produksi sejumlah 300.000 ton per tahun. Artinya, posisi IST bisa menyumbang 60% kebutuhan pipa seamless di Indonesia. Berdasarkan data kementerian perindustrian, IST memiliki bobot TKD senilai 43%. Hal ini menunjukan komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan prinsip TKDN di Indonesia.