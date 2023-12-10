SMMF Perkuat Bisnis Pembiayaan, Begini Caranya

JAKARTA - Di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, digitalisasi telah merambah berbagai sektor industri untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Menurut survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19%, mengalami peningkatan 1,17% dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA: BEI Catat Total Emisi Obligasi dan Sukuk Rp117 Triliun dari 58 Emiten

Digitalisasi, khususnya melalui aplikasi mobile, telah mempermudah akses ke layanan, mempercepat proses transaksi, dan membuat layanan lebih mudah dijangkau oleh para pengguna.

"Dalam memperkuat peran teknologi digital dalam mendukung bisnis melalui Garasi Dealer," kata Direktur Utama Sinar Mas Multi Finance (SMMF) Rosalina Dhanudimuljo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/12/2023).