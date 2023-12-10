Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

SMMF Perkuat Bisnis Pembiayaan, Begini Caranya

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |08:57 WIB
SMMF Perkuat Bisnis Pembiayaan, Begini Caranya
Bisnis Pembiayaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, digitalisasi telah merambah berbagai sektor industri untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Menurut survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19%, mengalami peningkatan 1,17% dari tahun sebelumnya.

Digitalisasi, khususnya melalui aplikasi mobile, telah mempermudah akses ke layanan, mempercepat proses transaksi, dan membuat layanan lebih mudah dijangkau oleh para pengguna.

"Dalam memperkuat peran teknologi digital dalam mendukung bisnis melalui Garasi Dealer," kata Direktur Utama Sinar Mas Multi Finance (SMMF) Rosalina Dhanudimuljo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302//ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970//bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969//ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884//ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706//ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190386//superbank_ipo_di_bei-ei4S_large.jpg
Superbank (SUPA) Resmi Melantai di BEI, Saham Naik 24% di Hari Perdana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement