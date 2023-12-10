Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangun Kota Tak Boleh Terpaku Hanya Beton tapi Harus Bikin Nyaman Penduduk

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |18:18 WIB
Bangun Kota Tak Boleh Terpaku Hanya Beton tapi Harus Bikin Nyaman Penduduk
IKN Nusantara Tak Boleh Terpaku Hanya Beton (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur di perkotaan tidak boleh hanya terpaku pada bangunan-bangunan beton. Tapi harus bisa sekaligus membuat nyaman masyarakat yang hidup di kota tersebut.

Pembangunan kota yang banyak menggunakan beton cenderung membuat kota akan terasa lebih panas ketika pohon-pohon ikut ditebang. Maka itu aspek lingkungan juga penting menjadi perhatian dalam pengembangan atau pembangunan sebuah kota. Seperti yang saat ini tengah dibangun kota baru di Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Basuki mengatakan, saat ini pembangunan perkotaan tidak hanya membangun fisik saja, tetapi juga ruhnya sebagai wadah dari kegiatan sosial-budaya yang inklusif dan kegiatan produktif-ekonomi semua manusia yang tinggal di dalamnya.

“Kita harus mampu mendesain kota yang memiliki hubungan erat dengan manusia/warga kota di dalamnya, termasuk dengan lingkungan-nya. Antara lain, produktivitas dan kenyamanan merupakan indikator yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan perkotaan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/12/2023).

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat ke depannya, menurut Menteri Basuki pemerintah harus menyiapkan kota yang benar-benar aman dan nyaman untuk ditinggali. Jadi, livable city tidak hanya mengusung unsur modernitas pembangunan perkotaan saja, tetapi juga harus berkelanjutan, unsur ketahanan terhadap berbagai risiko bencana.

Halaman:
1 2
