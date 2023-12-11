Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Laku hingga 100 Juta

JAKARTA – Fenomena unik uang koin Rp1.000 berlogo kelapa sawit yang dijual dengan harga fantastis mencapai Rp100 juta mencuri perhatian baru-baru ini.

Seorang penjual dari toko online dengan akun Nafisha04_shop membuka rahasia di balik fenomena ini, ia mengklaim bahwa uang tersebut berasal dari pengumpulan selama 10 tahun.

Menurut sang penjual, uang koin Rp1.000 ini bukan hanya sekadar benda bernilai mata uang, melainkan juga memiliki nilai sejarah yang tak ternilai. Dalam kolom deskripsinya, penjual tersebut menekankan bahwa nilai jualnya sebanding dengan cerita yang tersemat di dalamnya.

"Uang koin/logam Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini adalah bagian dari koleksi pribadi yang terkumpul selama kurun waktu sekitar 10 tahun. Jangan hanya melihat dari sisi harganya, karena nilai seratus juta per keping sebanding dengan sejarah yang terkandung di dalamnya," ungkapnya.

Penjual tersebut mengajak para pengusaha untuk mempertimbangkan pembelian uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini. Dengan yakin, ia menyatakan bahwa harga yang ditawarkan tergolong murah dan terjangkau.