Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPJS Lepas dari Orang Tua Umur Berapa? Simak Penjelasan Lengkapnya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:13 WIB
BPJS Lepas dari Orang Tua Umur Berapa? Simak Penjelasan Lengkapnya
BPJS Lepas dari Orang Tua Umum Berapa? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - BPJS lepas dari orang tua umur berapa? Di mana BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan bagi seluruh penduduk Indonesia dan memiliki berbagai jenis.

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang masih bergantung pada orang tua.

BPJS lepas dari orang tua umur berapa? Hal ini sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Merangkum dari berbagai sumber, Senin (11/12/2023), BPJS lepas dari orang tua umur 21 atau 25 tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Anak yang telah berusia di atas 21 atau 25 tahun, BPJS telah lepas dari orang tua. Adapun anak yang dimaksud adalah anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Syaratnya adalah anak tersebut tidak atau belum menikah serta belum mempunyai penghasilan sendiri.

Anak yang Ikut BPJS Orang Tua

Anak yang ikut BPJS orang tua termasuk dalam peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, PPU yang dimaksud terdiri atas:

Pejabat Negara.

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

PNS.

Prajurit.

Anggota Polri.

Kepala desa dan perangkat desa.

Pegawai swasta.

Pekerja/pegawai yang tidak termasukangka (1) sampai (7) yang menerima gaji atau upah.

Jika BPJS Lepas Dari Orang Tua

Jika BPJS lepas dari orang tua, maka hal yang bisa dilakukan yaitu:

Berpartisipasi dalam program JKN-KIS melalui fasilitas kampus jika masih kuliah. Dengan cara menghubungi pihak kampus untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur dan biaya kepesertaannya.

Berpartisipasi dalam program JKN-KIS melalui fasilitas perusahaan jika sudah bekerja. Dengan cara menghubungi pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur dan biaya kepesertaannya.

Menjadi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta persyaratannya. Adapun persyaratannya antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), fotokopi kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lama, serta surat keterangan tidak bekerja dari RT/RW atau desa/kelurahan.

Syarat Daftar Perorangan

Adapun syarat pendaftaran jika ingin melakukan secara perorangan yaitu:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Petikan SK Penerima asli pertama..

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement